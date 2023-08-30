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Палкін: Чесно кажучи, в українському футболі катастрофа

Гендиректор Шахтаря має намір увійти до Асоціації європейських клубів
Сьогодні 09:43 337 0
Палкін: Чесно кажучи, в українському футболі катастрофа
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - The Athletic.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін має намір увійти до Асоціації європейських клубів.

Про це він розповів порталу The Athletic.

"Чесно кажучи, в українському футболі катастрофа. Вболівальникам заборонено відвідувати стадіони, тому ігри проводяться за зачиненими дверима. У нас майже нульові доходи на внутрішньому українському ринку: з точки зору спонсорства, доходів від матчів, продажу квитків і телевізійних прав.

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Єдиний варіант, який у нас є - продавати наших гравців за кордон. ФІФА вкрала у нас можливість продавати деяких гравців і все. Гаразд, три-чотири українські клуби беруть участь у єврокубках і можуть отримувати за це бонуси. За рахунок цих бонусів вони можуть більш-менш виживати.

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Але якщо говорити про решту 12 клубів УПЛ, то ситуація катастрофічна. І ми наодинці з цією проблемою. Це найбільше питання. Коли я буду балотуватися, то намагатимусь висувати якісь пропозиції. І одна з них стосується солідарності, тому що останніми роками відбуваються речі, які вимагають солідарності.

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По-перше, у нас була пандемія. Потім війна в Україні. Потім землетрус у Туреччині. Нам необхідно створити фонд солідарності, який буде використовуватися для допомоги в подібних ситуаціях. Цей фонд може бути використаний у форс-мажорних ситуаціях для підтримки людей, які дійсно цього потребують, - сказав Палкін.

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