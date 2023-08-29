Але не факт, що гірники відпустять гравця

21-річний нападник Шахтаря Богдан В'юнник може перебратися до чемпіонату Чехії.

Про це повідомляє Sport.ua.

Переговори з гірниками щодо В'юнника веде аутсайдер нинішнього розіграшу чеського елітарного дивізіону - Динамо з Ческе-Будейовіце.

Втім, поки що жодної конкретики щодо переговорів немає. Також не факт, що Шахтар відпустить В'юнника у світлі травми іншого форварда команди Лассіни Траоре.

Минулий сезон футболіст на правах оренди провів за Цюрих (Швейцарія) та Грацер (Австрія).

Нинішнього сезону у розіграші УПЛ В'юнник провів 4 матчі (у всіх виходив на заміну) без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Шахтар продовжив контракт із Сіканом.