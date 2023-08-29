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Шахтар продовжив контракт із Сіканом

Нова угода розрахована на 5 років
Сьогодні 19:39 194 0
Шахтар продовжив контракт із Сіканом
#Шахтар, #Данило Сікан

Джерело - shakhtar.com.

Донецький Шахтар підписав новий контракт із нападником команди Данилом Сіканом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода сторін розрахована на 5 років - до 30 червня 2028 року.

22-річний Сікан перебуває у системі Шахтаря з січня 2019 року, коли перейшов із Карпат. За цей час встиг пограти в оренді у Маріуполі та Ганзі.

Загалом на його рахунку 60 матчів та 12 забитих м'ячів за гірників.

Разом із гірниками він двічі ставав чемпіоном України (2020, 2023), вигравав Суперкубок України (2021).

Напередодні Шахтар у меншості переграв Колос.

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