Палкін висунув свою кандидатуру на посаду члена правління ECA

Функціонер балотується на посаду члена правління European Club Association

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висунув свою кандидатуру на посаду члена правління European Club Association (ECA).

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Вибори до членів правління ECA відбудуться 7 вересня 2023 року. Каденція у Раді правління - з 2023 до 2027 року.

Палкін оприлюднив 4 ключові пункти програми, що лежать в основі його заявки на роль, яка може допомогти сформувати майбутнє футболу в Європі.

Об’єднана відповідальність

В основі програми Сергія Палкіна – віра в єдину відповідальність. Він визнає, що основна місія ECA полягає в тому, аби бути колективним голосом для клубів, які є постійними учасниками європейських клубних змагань. У його посланні підкреслюється важливість ролі ECA у просуванні спільних інтересів і потреб цих клубів. Сергій Палкін бачить ECA платформою, що сприяє співпраці, враховуючи інтереси клубів, незалежно від їхнього розміру чи статусу, у рішеннях, які впливають на всю футбольну екосистему.

Бачення генерального директора Шахтаря виходить за рамки клубної динаміки, виступаючи за співпрацю на засадах взаємоповаги усіх зацікавлених сторін, як відомих, так і нових. Він вірить у побудову культури підтримки та співпраці, що виходить за межі традицій. Цей меседж співпадає з футбольним ландшафтом, який постійно розвивається, де альянси зі ЗМІ, спонсорами та глобальними партнерами є вирішальними для сталого розвитку спорту.

Спортивна стратегія

Зосередженість Сергія Палкіна на комплексній спортивній стратегії відображає його розуміння викликів і можливостей, що постають перед європейським футболом. Він підкреслює значущість дискусій між членами ECA для вирішення стратегічних завдань. Ці обговорення є важливими, особливо в умовах зростання конкуренції з боку ліг інших континентів. Меседж Сергія Палкіна підкреслює необхідність адаптації до мінливих обставин, зберігаючи сутність європейського футболу.

Справжня солідарність

Вагомою складовою програми Сергія Палкіна є зміна солідарності у футбольній спільноті. Він пропонує змінити механізми солідарності на користь клубів і ліг, які діють за принципово неефективними економічними моделями. Зробивши солідарність рушійною силою для спільного зростання та конкурентного балансу, Сергій Палкін прагне вирівняти умови гри та сприяти більш справедливому європейському футбольному ландшафту. Його прагнення до справжньої солідарності проявляється в планах створити фонд реагування на надзвичайні ситуації та програми, спрямовані на відновлення футбольної інфраструктури в Україні. Ці ініціативи не лише підкреслюють його відданість засадам добробуту спорту, але й підкреслюють віру в здатність футболу викликати позитивні соціальні зміни.

Аналітичні дані

Прагматичний підхід Сергія Палкіна включає просування науково обґрунтованої методології ухвалення рішень. Він бачить майбутнє, де аналітичні дані будуть доступні всім членам ECA, сприяючи прозорості та розумінню складних процесів у футбольній індустрії. Довіряючи всім клубам важливу інформацію, Сергій Палкін прагне сприяти ухваленню обґрунтованих рішень і стратегічному плануванню.

Раніше повідомлялося, що Шахтар продовжив контракт із Сіканом.