ФІФА тимчасово відсторонила президента федерації футболу Іспанії Рубіалеса від футболу

Функціонер поцілував гравчиню збірної Іспанії після фіналу жіночого чемпіонату світу

Джерело - ФІФА.

ФІФА відсторонила президента Королівської федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Голова Дисциплінарного комітету Хорхе Іван Паласіо (Колумбія) сьогодні ухвалив рішення про тимчасове відсторонення пана Луїса Рубіалеса від будь-якої футбольної діяльності на національному та міжнародному рівні. Це відсторонення, яке набуває чинності сьогодні, розраховане на 90 днів до завершення дисциплінарного провадження, відкритого проти пана Луїса Рубіалеса у четвер, 24 серпня.

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Окрім того, з метою збереження основних прав гравчині національної збірної Іспанії Дженніфер Ермосо, голова Дисциплінарного комітету ФІФА видав дві додаткові директиви, якими він наказує пану Луїсу Рубіалесу утриматися, через себе або третіх осіб, від контактів або спроб контактувати з пані Дженніфер Ермосо або її близьким оточенням.

Аналогічним чином, Королівська федерація футболу Іспанії та її посадові особи або співробітники, безпосередньо або через третіх осіб, зобов’язані утримуватися від контактів з Дженніфер Ермосо та її близьким оточенням. Рішення, прийняте головою Дисциплінарного комітету ФІФА, було повідомлено сьогодні пану Луїсу Рубіалесу, Королівській федерації футболу Іспанії та УЄФА для належного виконання.

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Дисциплінарний комітет ФІФА не надаватиме жодної додаткової інформації щодо цього дисциплінарного провадження до прийняття остаточного рішення. ФІФА підтверджує свою абсолютну прихильність повазі до доброчесності всіх осіб і тому з усією рішучістю засуджує будь-яку протилежну поведінку", - йдеться в заяві.

Раніше Рубіалес поцілував гравчиню збірної Іспанії на церемонії нагородження після фіналу жіночого чемпіонату світу.

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