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Головним тренером збірної Іспанії призначено де ла Фуенте

Сьогодні 14:52 231 0
До цього фахівець працював з молодіжною національною командою U-21
Головним тренером збірної Іспанії призначено де ла Фуенте
#Луїс де ла Фуенте

Джерело - Чемпіон.

Луїс де ла Фуенте став головним тренером збірної Іспанії.

Про це повідомляє Королівська іспанська футбольна федерація 

До цього фахівець працював з молодіжною національною командою U-21.

На клубному рівні де ла Фуенте очолював Алавес та Атлетік Більбао, після чого майже 9 років перебував у структурі іспанських збірних.

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