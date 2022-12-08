Головним тренером збірної Іспанії призначено де ла Фуенте

Джерело - Чемпіон.
Луїс де ла Фуенте став головним тренером збірної Іспанії.
Про це повідомляє Королівська іспанська футбольна федерація
До цього фахівець працював з молодіжною національною командою U-21.
На клубному рівні де ла Фуенте очолював Алавес та Атлетік Більбао, після чого майже 9 років перебував у структурі іспанських збірних.
🔴 OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol— RFEF (@rfef) December 8, 2022
✏️ La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes
🔗 https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx