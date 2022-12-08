Головним тренером збірної Іспанії призначено де ла Фуенте

До цього фахівець працював з молодіжною національною командою U-21

Джерело - Чемпіон.

Луїс де ла Фуенте став головним тренером збірної Іспанії.

Про це повідомляє Королівська іспанська футбольна федерація

До цього фахівець працював з молодіжною національною командою U-21.

На клубному рівні де ла Фуенте очолював Алавес та Атлетік Більбао, після чого майже 9 років перебував у структурі іспанських збірних.