Гравці Динамо помстилися фанам Аріса за образливі банери про Азов, греки відповіли скандуванням прізвища путіна

Завершення зустрічі вийшло гарячим

Футболісти київського Динамо після останнього удару в серії пенальті матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Аріса, святкуючи, побігли в бік фанатського сектора греків і всіляко давали гостям зрозуміти своє ставлення до них.

Гравці "біло-синіх" демонстрували горе-вболівальникам суперника різні жести, зокрема зображували клоунів.

Це було відповіддю на провокативні написи на банерах домашніх трибун Аріса в першому матчі, коли ультрас клубу зі Салонік назвали нацистами "Азов" - військове формування Національної гвардії України з героїчною історією, частина якої кувалася також під час повномасштабної російсько-української війни, що триває.

Світлина того самого банера тижневої давнини

Втім, на цьому демонстрація невидатних розумових здібностей уболівальників Аріса не завершилась. Після емоційної переможної відповіді від гравців Динамо в Бухаресті фани греків почали скандувати прізвище "путін"...

Нагадаємо, ігровий час матчу-відповіді між Динамо та Арісом завершився з рахунком 2:1 (загальний - 2:2), у серії пенальті також сильнішими були кияни - 6:5.

У вирішальному раунді кваліфікації "біло-сині" зіграють проти турецького Бешикташа.

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