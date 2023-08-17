Динамо - Аріс 2:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Динамо обіграло грецький Аріс у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.
Ліга конференцій
Кваліфікація, 3-й раунд
17 серпня
Голи: 0:1 - 39 Морон, 1:1 - 45 Волошин, 2:1 - 85 Караваєв
Попередження: Сирота (105+1), Андрієвський (110) – Павичич (80), Пальма (82), Матарріта (89), Одубаджо (111)
Вилучення: Павичич (106, друга жовта картка)
Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Дячук, Тимчик (Караваєв, 72), Н.Волошин (Діалло, 82), Шапаренко (Андрієвський, 72), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльський, Ярмоленко (Перріс, 106), Ванат (Беніто, 106).
Аріс: Хутесіатіс, Феррарі, Одубаджо, Фабіано, Монтойя, Даріда (Павичич, 75), Жан Жюль (Самора, 106), Джурасек (Рупп, 59), Пальма (Матарріта, 82), Морон (Хрістодулопулос, 83), Моберг-Карлссон (Менендес, 59).
Нагадаємо, перша гра завершилася поразкою біло-синіх - 0:1.