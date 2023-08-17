Головне
Динамо у серії пенальті переграло Аріс у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:47 973
Дніпро-1 зіграв унічию зі Славією у кваліфікації Ліги Європи
Вчора 22:53 570
ХІТ виграв матч за Суперкубок України
Вчора 22:08 287
Дніпро-1 підписав бразильського форварда
Вчора 21:24 383
Геніальний пас Сидорчука дозволив Динамо зрівняти рахунок у матчі з Арісом - ВІДЕО
Вчора 21:15 1314
Динамо - Аріс - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій
Вчора 20:00 2671 1
Мудрику можна було йти у Брешію чи Дженоа: Лужний жорстко висловився про гру вінгера Челсі
Вчора 19:07 541
Маліновський перейде у Дженоа
Вчора 17:12 486
Дженоа та Марсель домовились про перехід Маліновського
Вчора 15:17 529
Захисник Црвени Звезди Азарові перейде в Шахтар
Вчора 14:18 621
Прямі трансляції

Динамо - Аріс 2:1: огляд матчу

Відеоогляд матчу
Вчора 23:51 421 0
Динамо - Аріс 2:1: огляд матчу
#Аріс, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо обіграло грецький Аріс у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Ліга конференцій
Кваліфікація, 3-й раунд
17 серпня

Динамо - Аріс 2:1 - після пенальті 6:5
(перший матч 0:1)

Голи: 0:1 - 39 Морон, 1:1 - 45 Волошин, 2:1 - 85 Караваєв

Попередження: Сирота (105+1), Андрієвський (110) – Павичич (80), Пальма (82), Матарріта (89), Одубаджо (111)

Вилучення: Павичич (106, друга жовта картка)

Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Дячук, Тимчик (Караваєв, 72), Н.Волошин (Діалло, 82), Шапаренко (Андрієвський, 72), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльський, Ярмоленко (Перріс, 106), Ванат (Беніто, 106).

Аріс: Хутесіатіс, Феррарі, Одубаджо, Фабіано, Монтойя, Даріда (Павичич, 75), Жан Жюль (Самора, 106), Джурасек (Рупп, 59), Пальма (Матарріта, 82), Морон (Хрістодулопулос, 83), Моберг-Карлссон (Менендес, 59).

Нагадаємо, перша гра завершилася поразкою біло-синіх - 0:1.

Коментарі ()
Популярне зараз
Геніальний пас Сидорчука дозволив Динамо зрівняти рахунок у матчі з Арісом - ВІДЕО Геніальний пас Сидорчука дозволив Динамо зрівняти рахунок у матчі з Арісом - ВІДЕО 1314
СК Дніпро-1 - Славія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи СК Дніпро-1 - Славія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи 1590
Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну 19940
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Грек забив киянам вже на 10-й секунді матчу Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Грек забив киянам вже на 10-й секунді матчу 31530
Динамо дозаявило хавбека Миная Динамо дозаявило хавбека Миная 1335
Динамо - Аріс - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Динамо - Аріс - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 2671 1
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 20563
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39222 1
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 38776 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54211
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 29036
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 116292