Вест Гем має намір підписати вінгера Ренна Доку

Вест Гем може вступити в боротьбу за вінгера Ренна Жеремі Доку.

Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

"Молотобійці" наразі ведуть переговори з представниками французького клубу, щоб спробувати перехопити 21-річного бельгійця, але сам футболіст хоче тільки в Манчестер Сіті.

Доку вже узгодив 5-річний контракт з чинним переможцем Ліги чемпіонів та поспілкувався з Пепом Гвардіолою.

🚨🔵🤝 EXCL. Jeremy Doku AGREED on 5 years deal on personal terms with Man City !

✅🗣️ The Belgian winger already spoke to Pep Guardiola.

🇫🇷⚫️🔴 First written official offer to be submitted at Stade Rennais this week. The French club ask minimum 55M€.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 West Ham United also… pic.twitter.com/QEVhcMh4x8