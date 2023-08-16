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Вест Гем має намір підписати вінгера Ренна Доку

"Молотобійці" наразі ведуть переговори з представниками французького клубу
Сьогодні 10:44 215 0
Вест Гем має намір підписати вінгера Ренна Доку
#Вест Гем, #Доку, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем може вступити в боротьбу за вінгера Ренна Жеремі Доку.

Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

"Молотобійці" наразі ведуть переговори з представниками французького клубу, щоб спробувати перехопити 21-річного бельгійця, але сам футболіст хоче тільки в Манчестер Сіті.

Доку вже узгодив 5-річний контракт з чинним переможцем Ліги чемпіонів та поспілкувався з Пепом Гвардіолою.

Раніше Вест Гем відмовився від трансферу Магвайра.

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