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Визначився новий головний тренер збірної Італії

Збірна Італії визначилась з новим головним тренером
Сьогодні 17:12 344 0
Визначився новий головний тренер збірної Італії
#Спаллетті

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером збірної Італії стане Лучано Спаллетті.

Про це повідомляє журналіст Алессандро Альчато.

Офіційно про це буде оголошено в середу, 16 серпня. Наразі Федерація футболу Італії контактує з Наполі для розірвання контракту Спаллетті з клубом, який все ще діє, попри те, що тренер свою посаду покинув.

Відзначимо, що альтернативою Спаллетті є Антоніо Конте

Нагадаємо, Манчіні залишив посаду головного тренера збірної Італії і може очолити Саудівську Аравію.

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