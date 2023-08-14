Визначився новий головний тренер збірної Італії

Джерело - Чемпіон.
Новим головним тренером збірної Італії стане Лучано Спаллетті.
Про це повідомляє журналіст Алессандро Альчато.
Офіційно про це буде оголошено в середу, 16 серпня. Наразі Федерація футболу Італії контактує з Наполі для розірвання контракту Спаллетті з клубом, який все ще діє, попри те, що тренер свою посаду покинув.
Відзначимо, що альтернативою Спаллетті є Антоніо Конте.
Нагадаємо, Манчіні залишив посаду головного тренера збірної Італії і може очолити Саудівську Аравію.
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