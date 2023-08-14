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Кілман продовжив контракт із Вулвергемптоном

Гравець отримав новий контракт
Сьогодні 18:38 132 0
Кілман продовжив контракт із Вулвергемптоном
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вулвергемптон, #Макс Кілман

Джерело - wolves.co.uk.

Захисник Макс Кілман продовжив контракт із Вулвергемптоном до літа 2028 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кілман виступає за "вовків" з 2018 року. Раніше захисник став капітаном Вулвергемптона, змінивши Рубена Невеша, який у червні перейшов до Аль-Хілала.

Нагадаємо, Кілман має українське коріння. У 2021 році Макс повідомив про отримання українського паспорта та розглядався як кандидат на виклик до національної збірної. Проте на заваді дебюту Макса у складі "синьо-жовтих" став регламент ФІФА: перед тим, як розпочати виступи у футболі, Кілман зіграв за збірну Англії з футзалу 25 матчів, а отже не мав можливості бути заграним за національну команду України.

Раніше повідомлялося, що в УАФ планують заграти Кілмана за збірну України.

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