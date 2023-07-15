В УАФ планують заграти Кілмана за збірну України

В УАФ планують спробувати заграти за збірну України захисника Вулвергемптона Макса Кілмана, який має українське коріння.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

"Наразі в УАФ та комітеті збірних знову повернулися до цієї теми. Я думаю, що тренерський штаб навіть трохи вивчатиме футболіста. Крім того, наші функціонери звертатимуться до інстанцій, щоб ще раз отримати якесь підтвердження, що Кілман уже недоступний.

Нещодавно була інформація, що Наполі пропонував 35 млн євро за Кілмана. Якщо не останній клуб Серії А пропонує стільки, значить гравець того вартий", - розповів Співаковський.