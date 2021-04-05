 ФІФА не дозволила захиснику Вулвергемптона Кілману грати за збірну України | Футбол | Champion.com.ua
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ФІФА не дозволила захиснику Вулвергемптона грати за збірну України

Сьогодні 21:00 209 0
Футболіст заграний за футзальну збірну Англії.
ФІФА не дозволила захиснику Вулвергемптона грати за збірну України
#Кілман

Джерело - Чемпіон.

Захисник Вулвергемптона Макс Кілман не зможе грати за збірну України.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Наскільки я розумію, ФІФА надіслала лист до УАФ, в якому визнала, що 8 офіційних матчів за національну футзальну збірну Англії, які провів Кілман, не дозволяють йому виступати у складі збірної України. Тобто, у нього є англійське футбольне громадянство і він має пробиватися у збірну Англії. Футзальну, з пляжного або з великого футболу.

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Бо футзал, пляжний футбол і великий футбол – це одна сім’я. Наприклад, якщо ти зіграв за одну збірну з пляжного футболу, то ти не маєш права грати за збірні інших країн. Тому, я думаю, що історія з Максом Кілманом вже закрита. І сумніваюся, що ми побачимо його у жовто-синій футболці. Хоча, наскільки я знаю, він виявив серйозне бажання. Він ініціював отримання українського громадянства. У нього мати українка з українським паспортом і в нього були великі сподівання, що він зіграє за збірну України.

Але на сьогодні правила ФІФА такі, що за збірну України йому грати не доведеться", - сказав Циганик.

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