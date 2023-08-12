Кілман став капітаном Вулвергемптона

У Вулвергемптона новий капітан

Захисник Макс Кілман став новим капітаном Вулвергемптона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кілман виступає за Вовків з 2018 року. Раніше 26-річний захисник уже був віцекапітаном команди. Як капітан він змінив Рубена Невеша, який у червні перейшов до Аль-Хілала.

Кілман має українське коріння. У 2021 році Макс повідомив про отримання українського паспорта та розглядався як кандидат на виклик до національної збірної. Проте на заваді дебюту Макса у складі "синьо-жовтих" став регламент ФІФА: перед тим, як розпочати виступи у футболі, Кілман зіграв за збірну Англії з футзалу 25 матчів, а отже не мав можливості бути заграним за національну команду України.

Раніше повідомлялося, що в УАФ планують заграти Кілмана за збірну України.