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Спаллеті та Конте можуть очолити збірну Італії

Обидва спеціалісти зараз без роботи
Сьогодні 13:17 192 0
Спаллеті та Конте можуть очолити збірну Італії
Фото: Getty Images
#Спалетті, #Збірна Італії з футболу, #Антоніо Конте

Джерело - Чемпіон.

Лучано Спаллетті та Антоніо Конте перебувають у шортлисті Федерації футболу Італії на посаду нового головного тренера команди.

Про це повідомляє Italian Football TV.

Обидва спеціалісти зараз без роботи. Конте у березні пішов з Тоттенгема, а Спаллетті по завершенню чемпіонського сезону на чолі Наполі взяв річну відпустку.

Формально Спалетті перебуває на контракті з клубом. Федерація надає перевагу екстренеру Наполі, але не збирається платити відступні. Наразі незрозуміло, чи буде Ауреліо Де Лаурентіс вимагати компенсацію.

Конте - другий у списку, але на заваді може стати його зависока зарплата. Коли Антоніо вперше працював у збірній, він отримував 10 мільйонів євро на сезон. Зараз же Федерація готова платити вдвічі менше.

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Допис, поширений Italian Football TV (IFTV) (@italianfootballtv)

Нагадаємо, Манчіні залишив посаду головного тренера збірної Італії і може очолити Саудівську Аравію.

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