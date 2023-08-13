Головне
Ворскла поступилася Зорі у 3 турі УПЛ
Сьогодні 16:53 412
Збірна України перемогла Ісландію у пре-кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 19:56 314
Кривбас переміг ЛНЗ у 3 турі УПЛ
Сьогодні 19:40 254
Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open
Сьогодні 16:15 2202
Манчіні залишив посаду головного тренера збірної Італії
Сьогодні 15:11 480
Дніпро-1 у меншості вирвав нічию в Миная у 3 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 354
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:30 6538
Усик - Дюбуа: усе про бій
Сьогодні 10:08 16882 5
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак
Сьогодні 10:06 15398 2
Наваррете переміг Вальдеса у бою за титул WBO у другій напівлегкій вазі
Сьогодні 09:48 374
Прямі трансляції

Кривбас - ЛНЗ 2:0: огляд матчу

Забитими голами відзначилися Бескоровайний та Задерака
Сьогодні 20:55 181 0
Кривбас - ЛНЗ 2:0: огляд матчу
#Кривбас, #ЛНЗ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру української Прем’єр-Ліги Кривбас святкував домашню перемогу над черкаським ЛНЗ. 

Чемпіонат України - УПЛ
3 тур, 13 серпня

Кривбас - ЛНЗ 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Бескоровайний, 2:0 - 83 Задерака

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго, Іліч (Татарков 65), Бізімана (Приходько 65), Хомченовський, Задерака (Блізніченко 86), Кожушко (Вакулко 80), Луньов (Дебелко 80)

ЛНЗ: Пеньков, Стасюк (Насонов 56), Лопирьонок, Муравський, Норенков, Хамелюк (Нич 74), Наумець (Шестаков 56), Бойко, Тищенко (Олійник 46), Савін (Пасіч 56), Прядун

Попередження: Бескоровайний 28 - Муравський 57

Раніше СК Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм, а Ворскла поступилася Зорі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України 12604 3
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 4990
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак 15398 2
Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні 24722
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 6538
Усик - Дюбуа: усе про бій Усик - Дюбуа: усе про бій 16882 5
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 28920
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 10628 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 28593
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7776 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16450 6
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20824 1