Джерело - Чемпіон.
У матчі 3-го туру української Прем’єр-Ліги Кривбас святкував домашню перемогу над черкаським ЛНЗ.
Голи: 1:0 - 38 Бескоровайний, 2:0 - 83 Задерака
Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго, Іліч (Татарков 65), Бізімана (Приходько 65), Хомченовський, Задерака (Блізніченко 86), Кожушко (Вакулко 80), Луньов (Дебелко 80)
ЛНЗ: Пеньков, Стасюк (Насонов 56), Лопирьонок, Муравський, Норенков, Хамелюк (Нич 74), Наумець (Шестаков 56), Бойко, Тищенко (Олійник 46), Савін (Пасіч 56), Прядун
Попередження: Бескоровайний 28 - Муравський 57
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