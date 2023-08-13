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Кривбас переміг ЛНЗ у 3 турі УПЛ

Забитими голами відзначилися Бескоровайний та Задерака
Сьогодні 19:40 254 0
Кривбас переміг ЛНЗ у 3 турі УПЛ
#Кривбас, #ЛНЗ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру української Прем’єр-Ліги Кривбас святкував домашню перемогу над черкаським ЛНЗ. 

Матч завершився з рахунком 2:0. Забитими голами відзначилися Бескоровайний та Задерака.

Чемпіонат України - УПЛ
3 тур, 13 серпня

Кривбас - ЛНЗ 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Бескоровайний, 2:0 - 83 Задерака

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго, Іліч (Татарков 65), Бізімана (Приходько 65), Хомченовський, Задерака (Блізніченко 86), Кожушко (Вакулко 80), Луньов (Дебелко 80)

ЛНЗ: Пеньков, Стасюк (Насонов 56), Лопирьонок, Муравський, Норенков, Хамелюк (Нич 74), Наумець (Шестаков 56), Бойко, Тищенко (Олійник 46), Савін (Пасіч 56), Прядун

Попередження: Бескоровайний 28 - Муравський 57

Раніше СК Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм, а Ворскла поступилася Зорі.

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