Наполі продовжив контракт з Ді Лоренцо

Джерело - Чемпіон.
Захисник та капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо поставив свій підпис під новим контрактом із клубом.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.
Нова угода з 29-річним італійцем розрахована до літа 2029 року.
Джованні зароблятиме близько 3 мільйонів євро плюс 500 тисяч у якості бонусів за сезон.
Минулого сезону Ді Лоренцо провів 47 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав шість гольових передач.
#Napoli’s President Aurelio #DeLaurentiis confirms: “Our captain Giovanni #DiLorenzo has extended his contract for other 5-years”. #transfers https://t.co/DHWEsOHDdO— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 22, 2023
Нагадаємо Наполі цікавиться вінгером Реала Сосьєдада.