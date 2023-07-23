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Наполі продовжив контракт з Ді Лоренцо

Неаполітанці погодили нову угоду з капітаном команди
Сьогодні 12:11 190 0
Наполі продовжив контракт з Ді Лоренцо
#Наполі

Джерело - Чемпіон.

Захисник та капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо поставив свій підпис під новим контрактом із клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Нова угода з 29-річним італійцем розрахована до літа 2029 року.

Джованні зароблятиме близько 3 мільйонів євро плюс 500 тисяч у якості бонусів за сезон.

Минулого сезону Ді Лоренцо провів 47 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав шість гольових передач.

Нагадаємо Наполі цікавиться вінгером Реала Сосьєдада.

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