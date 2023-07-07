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Зінченко: Діти підійшли до мене і сказали, що моляться за Україну

Сьогодні 15:25 160 1
Зінченко: Діти підійшли до мене і сказали, що моляться за Україну
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - ФК Арсенал.

Український захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко багато чого очікує від майбутнього благодійного матчу на підтримку України Game4Ukraine.

Про це сказав сам футболіст канонірів.

"Я дуже вдячний усім, хто з нами. Знаєте, це потужний меседж усіїй Україні. Дивіться, такі великі прізвища, як Арсен Венгер, з нами.

Це зовсім інше, коли ви бачите це на власні очі, а не спостерігаєте за цим у телефоні чи соціальних мережах. Це так страшно, бо ти розумієш, що молоде покоління зросте з усім цим.

Окрім збору коштів та потужного меседжу, що ми тримаємось разом, це також подія, де ми можемо трохи відійти від війни та подивитися дивовижну гру з неймовірними легендами та нинішніми гравцями.

Я отримав багато любові та допомоги, і я бачив на власні очі, що ми не самотні. Діти підійшли до мене і сказали, що моляться за нашу країну та сподіваються, що це закінчиться дуже швидко. Почувши це від дітей, це ще раз показує, що люди тут залишаються з тобою", - сказав Зінченко.

Благодійна гра відбудеться 5 серпня у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж.

Раніше Зінченко відновив тренування після травми.

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