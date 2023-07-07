Зінченко: Діти підійшли до мене і сказали, що моляться за Україну

Український захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко багато чого очікує від майбутнього благодійного матчу на підтримку України Game4Ukraine.

Про це сказав сам футболіст канонірів.

"Я дуже вдячний усім, хто з нами. Знаєте, це потужний меседж усіїй Україні. Дивіться, такі великі прізвища, як Арсен Венгер, з нами.

Це зовсім інше, коли ви бачите це на власні очі, а не спостерігаєте за цим у телефоні чи соціальних мережах. Це так страшно, бо ти розумієш, що молоде покоління зросте з усім цим.

Окрім збору коштів та потужного меседжу, що ми тримаємось разом, це також подія, де ми можемо трохи відійти від війни та подивитися дивовижну гру з неймовірними легендами та нинішніми гравцями.

Я отримав багато любові та допомоги, і я бачив на власні очі, що ми не самотні. Діти підійшли до мене і сказали, що моляться за нашу країну та сподіваються, що це закінчиться дуже швидко. Почувши це від дітей, це ще раз показує, що люди тут залишаються з тобою", - сказав Зінченко.