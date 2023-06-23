Визначилися склади на благодійний матч для підтримки України

Гравців обирали Олександр Зінченко та Андрій Шевченко

Джерело - Game4Ukraine.

Визначився список гравців, які візьмуть участь у благодійному матчі на підтримку України, який відбудеться 5 серпня у Лондоні.

Про це повідомляє Game4Ukraine.

Гравців у свої команди серед заявлених футболістів та знаменитостей обирали Олександр Зінченко та Андрій Шевченко.

Команда Шевченка: Михайло Мудрик, Джанфранко Дзола, Рікарду Карвалью, Лука Тоні, Діда, Массімо Оддо, Карло Кудичіні, Вільям Галлас, Клод Макелеле, Самюель Ето'О, Майкл Ессьєн, Фабіо Каннаваро, Кларенс Зеєдорф

Тренер: Емма Хейз

Команда Зінченка: Єнс Леманн, Джолеот Лескотт, Патрік Бергер, Стюарт Пірс, Пер Мертесакер, Йон-Арне Ріїсе, Роббі Кін, Антоніо Валенсія, Патрік Вієйра, Вес Морган, Джек Вілшер, Бакарі Санья, Едгар Давідс, Шота Арвеладзе

Тренер: Арсен Венгер

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!