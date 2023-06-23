Визначилися склади на благодійний матч для підтримки України

Джерело - Game4Ukraine.
Визначився список гравців, які візьмуть участь у благодійному матчі на підтримку України, який відбудеться 5 серпня у Лондоні.
Про це повідомляє Game4Ukraine.
Гравців у свої команди серед заявлених футболістів та знаменитостей обирали Олександр Зінченко та Андрій Шевченко.
Команда Шевченка: Михайло Мудрик, Джанфранко Дзола, Рікарду Карвалью, Лука Тоні, Діда, Массімо Оддо, Карло Кудичіні, Вільям Галлас, Клод Макелеле, Самюель Ето'О, Майкл Ессьєн, Фабіо Каннаваро, Кларенс Зеєдорф
Тренер: Емма Хейз
Команда Зінченка: Єнс Леманн, Джолеот Лескотт, Патрік Бергер, Стюарт Пірс, Пер Мертесакер, Йон-Арне Ріїсе, Роббі Кін, Антоніо Валенсія, Патрік Вієйра, Вес Морган, Джек Вілшер, Бакарі Санья, Едгар Давідс, Шота Арвеладзе
Тренер: Арсен Венгер
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