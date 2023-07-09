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Шахтар хоче отримати за Трубіна 35 мільйонів євро

Гірники не планують продавати гравця за безцінь
Сьогодні 13:55 257 0
Шахтар хоче отримати за Трубіна 35 мільйонів євро
#Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Шахтар хоче отримати за свого голкіпера Анатолія Трубіна не менше 35 мільйонів євро.

Про це повідомляє Sport.ua.

Інтера такі гроші за голкіпера, у якого через рік закінчується контракт, платити не готовий. Італійці хочуть зменшити суму відступних, пропонуючи відсоток від подальшого перепродажу гравця.

Якщо нерадзуррі не домовляться із Шахтарем, то другим голкіпером у шорт-листі є воротар молодіжної збірної Італії та Аталанти Марко Карнесеккі, який минулий сезон провів в Кремонезе в серії B.

Крім того, була інформація, що Інтер готовий разом із Трубіним підписати голкіпера Баварії Яна Зоммера. Це станеться лише у випадку продажу голкіпера Андре Онана в Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Інтер досяг принципової домовленості із Трубіним стосовно контракту і особистих умов.

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