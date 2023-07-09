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Інтер готовий підписати Трубіна і Зоммера

Сьогодні 12:40 223 0
Інтер готовий підписати Трубіна і Зоммера
#Інтер, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Інтер зацікавлений у тому, щоб влітку повністю оновити воротарську бригаду, підписавши Анатолія Трубіна та Яна Зоммера.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Однак відбудеться це лише після того, як (якщо) клуб закриє продаж свого кіпера Андре Онана у Манчестер Юнайтед. Переговори проходять добре, але ще не закриті. МЮ націлений на нового воротаря після відходу Давіда Де Хеа.

Трансфер Зоммера з Баварії оцінюється у 6 мільйонів євро. А ось перехід Трубіна обійдеться міланцям у значно більшу суму, але Інтер готовий вести переговори з Шахтарем.

Раніе повідомлялося, що Інтер може підписати голкіпера Тоттенгема Льоріса.

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