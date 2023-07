Інтер готовий підписати Трубіна і Зоммера

Інтер зацікавлений у тому, щоб влітку повністю оновити воротарську бригаду, підписавши Анатолія Трубіна та Яна Зоммера.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Однак відбудеться це лише після того, як (якщо) клуб закриє продаж свого кіпера Андре Онана у Манчестер Юнайтед. Переговори проходять добре, але ще не закриті. МЮ націлений на нового воротаря після відходу Давіда Де Хеа.

Трансфер Зоммера з Баварії оцінюється у 6 мільйонів євро. А ось перехід Трубіна обійдеться міланцям у значно більшу суму, але Інтер готовий вести переговори з Шахтарем.

Inter have already prepared an opening bid for Yann Sommer — talks expected around €6m. 🔴🇨🇭



Plan to submit proposal once Onana deal is closed with Man Utd.



🇺🇦 Inter plan remains to negotiate for both Sommer and Anatolij Trubin as they’ve to replace both Onana and Handanović. pic.twitter.com/Dze6aAouge