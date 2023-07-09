Головне
9 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Світоліної та Цуренко
Сьогодні 08:19 1745
Судаков та Бондаренко потрапили до символічної збірної Євро U-21
Сьогодні 12:54 123
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023
Сьогодні 11:24 4967
Агенти легіонера Динамо звернулися до клубу з проханням відпустити гравця
Сьогодні 09:55 1027
Збірна України поступилась Швеції у драматичному матчі Євробаскету U-20
Сьогодні 08:08 642
Металіст 1925 підписав скандального ексгравця Полісся
Вчора 22:11 626
Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023
Вчора 21:04 2454
Костюк поступилась Кіз у третьому колі Вімблдона
Вчора 21:02 1227 1
Технічно обіграв воротаря і забив: відео першого гола Ярмоленка після повернення в Динамо
Вчора 21:00 1779
Динамо з голом Ярмоленка знищило Вольфсбергер
Вчора 20:38 1104
Прямі трансляції

Онана узгодив контракт з Манчестер Юнайтед

Сьогодні 11:55 232 0
Онана узгодив контракт з Манчестер Юнайтед
#Інтер, #Манчестер Юнайтед, #Андре Онана

Джерело - Tribuna.com.

Голкіпер Інтера Андре Онана очікує, що італійці домовляться з Манчестер Юнайтед про його перехід наступного тижня.

Про це повідомляє інсайдер Альфредо Педулла.

Воротар вже погодив з "манкуніанцями" умови особистого контракту - 6,5-7 мільйонів євро за сезон + бонуси за спортивні досягнення.

Ця заробітна плата є вдвічі більшою, ніж та, яку камерунець зараз отримує в Інтері.

Раніше повідомлялося, що Анатолій Трубін та Інтер домовилися про зарплатню в розмірі 1,8 мільйона євро.

Коментарі ()
Популярне зараз
17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою 17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою 8979 1
Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023 Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023 2454
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 6903
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 3514
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023 Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023 4967
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 2268
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 27571
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 22663
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19752
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 25762
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 74837
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 28479