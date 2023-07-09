Онана узгодив контракт з Манчестер Юнайтед

Голкіпер Інтера Андре Онана очікує, що італійці домовляться з Манчестер Юнайтед про його перехід наступного тижня.

Про це повідомляє інсайдер Альфредо Педулла.

Воротар вже погодив з "манкуніанцями" умови особистого контракту - 6,5-7 мільйонів євро за сезон + бонуси за спортивні досягнення.

Ця заробітна плата є вдвічі більшою, ніж та, яку камерунець зараз отримує в Інтері.

Раніше повідомлялося, що Анатолій Трубін та Інтер домовилися про зарплатню в розмірі 1,8 мільйона євро.