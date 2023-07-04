Челсі може підписати 19-річного вінгера Ліона

Челсі може підсилитись ще одним вінгером

Челсі роздумує над підписанням 19-річного вінгера Ліона Раяна Шеркі.

Про це повідомляє Football London.

Скаути лондонського клубу були присутні на матчах молодіжної збірної Франції U-21 впродовж року та стежили за Шеркі, а також за фулбеком Мало Гюсто, якого вже придбали.

Ліон оцінює футболіста у 70 мільйонів євро, на нього також серйозно претендують ПСЖ та Реал.

У минулому сезоні Шеркі провів 39 матчів за Ліон, відзначившись 5 голами та 6 асистами.

Раніше Ліон зробив пропозицію Челсі по Пулишичу.

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