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Челсі може підписати 19-річного вінгера Ліона

Челсі може підсилитись ще одним вінгером
Сьогодні 15:09 223 0
Челсі може підписати 19-річного вінгера Ліона
#Ліон, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Шеркі

Джерело - tribuna.com.

Челсі роздумує над підписанням 19-річного вінгера Ліона Раяна Шеркі.

Про це повідомляє Football London.

Скаути лондонського клубу були присутні на матчах молодіжної збірної Франції U-21 впродовж року та стежили за Шеркі, а також за фулбеком Мало Гюсто, якого вже придбали.

Ліон оцінює футболіста у 70 мільйонів євро, на нього також серйозно претендують ПСЖ та Реал.

У минулому сезоні Шеркі провів 39 матчів за Ліон, відзначившись 5 голами та 6 асистами. 

Раніше Ліон зробив пропозицію Челсі по Пулишичу.

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