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Ліон зробив пропозицію Челсі по Пулишичу

Сума трансферу може скласти 25 млн євро
Сьогодні 09:36 231 0
Ліон зробив пропозицію Челсі по Пулишичу
Фото: Getty Images
#Ліон, #Пулишич, #Челсі

Джерело - The Athletic.

Півзахисник Челсі Крістіан Пулишич може продовжити кар'єру в Ліон.

Про це повідомляє The Athletic.

Лондонці вже отримали від французів пропозицію за американця у розмірі 25 мільйонів євро.

Також обговорюється можливість включення в угоду відсотків для Челсі від наступного продажу півзахисника.

Повідомлялося, що на американського вінгера претендує Мілан.

Раніше Челсі підписав двох 18-річних гравців з Бенфіки та Норвіча.

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