Ліон зробив пропозицію Челсі по Пулишичу

Джерело - The Athletic.
Півзахисник Челсі Крістіан Пулишич може продовжити кар'єру в Ліон.
Про це повідомляє The Athletic.
Лондонці вже отримали від французів пропозицію за американця у розмірі 25 мільйонів євро.
Також обговорюється можливість включення в угоду відсотків для Челсі від наступного продажу півзахисника.
Повідомлялося, що на американського вінгера претендує Мілан.
Раніше Челсі підписав двох 18-річних гравців з Бенфіки та Норвіча.
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