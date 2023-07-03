Ротань: Я поздоровляю команду, яка провела фантастичний матч

Тренер молодіжної збірної України прокоментував перемогу над Францією

Джерело - УАФ.

Молодіжна збірна України заслужила на перемогу над Францією в чвертьфіналі Євро-2023.

Про це розповів головний тренер команди Руслан Ротань.

"Передусім ми вітаємо з перемогою Україну, вітаємо наших захисників, дякуємо їм! Я поздоровляю команду, яка провела фантастичний матч, показала, що ми дійсно є командою, ми прагнемо більшого!

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Якщо повернутися на роки назад, коли ми тільки зібралися, а особливо після першого відбірного поєдинку з Францією — ми не могли уявити, що через два матчі ми цю збірну обіграємо. Хочу привітати футболістів із чудовою грою, із перемогою, а найголовніше для мене те, що вони в цьому матчі стали найкращими серед найкращих.

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Ми розуміли, що Франція буде дуже компактно оборонятися всередині, що нам максимально перекриють центр. Ми робили акцент на цьому, а також на грі з хибною "дев’яткою", аби відтягувати захисників, які діють дуже високо. У ці зони повинні були вбігати наші швидкі вінгери. Але я дуже задоволений, що в ситуації, коли Мудрик і Судаков помінялися місцями, Георгій узяв цю роль на себе й увірвався в простір, який для нього створив своїм відкриванням Криськів.

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Цей матч ми обов’язково повинні занести собі в актив. Хотів би відзначити й збірну Франції. Це дуже потужний колектив, хороша команда, індивідуально майстерна. Я задоволений тим, що наші хлопці відреагували на результат як індивідуальною майстерністю, так і характером, не розкисли, а швидко повернулися в гру", - сказав Ротань.

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