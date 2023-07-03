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Україна вп'яте в історії вийшла на Олімпіаді у командному виді спорту

Україна вперше з 2004 року візьме участь у командному виді спорту на Олімпіаді
Сьогодні 08:47 549 0
Україна вп'яте в історії вийшла на Олімпіаді у командному виді спорту

Джерело - Чемпіон.

Завдяки перемозі над Францією (3:1) в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21 Україна вперше в історії отримала олімпійську ліцензію у футболі.

Також Україна вперше з 2004 року візьме участь у командному виді спорту на Олімпіаді.

Це буде п'ятий випадок в історії, коли українці будуть представлені у командних змаганнях на Олімпійських іграх.

  Франція U-21 - Україна U-21 1:3: огляд матчу 1/4 фіналу Євро-2023

Тричі нашу країну на Олімпіаді представляли жіночі збірні: у 1996 з баскетболу та волейболу, а також у 2004 з гандболу. Також у 1996 році на Олімпійських іграх виступила чоловіча збірна України з водного поло.

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