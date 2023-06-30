Головне
Світоліна зіграє проти Вільямс: результати жеребкування Вімблдону
Сьогодні 12:53 460 3
Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023
Сьогодні 12:34 2003
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 12:25 60905
4 роки тому український боксер змусив Путіна слухати гімн України: відео та фото
Сьогодні 11:20 380
До старту Вімблдона-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір
Сьогодні 10:44 1239 5
Півзахисник Шахтаря Джурасек оголосив про відхід з клубу
Сьогодні 09:25 514
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 30 червня
Сьогодні 07:11 616
Геращенко здобула срібло на етапі Діамантової ліги, Магучіх - бронзу
Вчора 21:38 1111
Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023
Вчора 21:23 2882 1
Ястремська поступилася у фіналі кваліфікації Вімблдону
Вчора 18:47 1615 1
Прямі трансляції

Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023

Сьогодні 12:34 2003 0
Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023
#Збірна України U-21, #U-21 Євро - 2023

Джерело - Чемпіон.

 Чемпіонат Європи-2023. Фінальна частина
Плей-оф, чвертьфінал
2 липня, 2023 рік. 22:00

Збірна Франції U-21 - збірна України U-21
Клуж Арена (Клуж, Румунія)
Головний арбітр -
Трансляція - Суспільне (регіональні канали) та сайт Суспільне Спорт

Плеєр MEGOGO

Молодіжна збірна України зіграє у чвертьфіналі Євро-2023 проти однолітків із Франції. Поєдинок відбудеться в неділю, 2 липня. Початок - о 22:00 за київським часом.

Франція

"Ле Бльо" подолали груповий етап зі стовідсотковим показником - 3 перемоги у 3 матчах. Щоправда, гра першого туру проти Італії (2:1) вийшла скандальною через сумнівні рішення арбітрів, які, зокрема, не зарахували чистий гол "адзурріні" наприкінці зустрічі. В підсумку італійцям не вистачило якраз того очка для виходу з групи.

Інші дві гри, з Норвегією (1:0) та Швейцарією (4:1), підопічні Сільвена Ріполя виграли без подібних казусів. Розмаїття атакувальних можливостей команди добре ілюструє той факт, що 6 із 7 голів забивали різні гравці: Гуїрі, Барколя, Какре, Шеркі, Калімуендо та Олісе.

Склад команди насичений основними футболістами провідних клубів національного елітного дивізіону - Ліги 1 (є представники Ліона, Ніцци, Ренна, Лілля) - а також гравцями відомих закордонних команд (як-то захисник П'єр Калюлю з італійського Мілана чи півзахисник Квадіо Коне з німецької Боруссії Менхенґладбах).

Україна

Молоді "синьо-жовті" теж були близькими, аби завершити груповий етап із максимальним показником набраних очок, але на останніх хвилинах не втримали перемогу над Іспанією (2:2). А вихід до плей-оф підопічні Руслана Ротаня забезпечили собі заздалегідь, обігравши за рахунком упевнено Хорватію (2:0) та за грою - Румунію (1:0).

Кінцівка гри проти румунів, окрім вирішального автоголу господарів турніру, запам'яталася дурним вилученням Владислава Ваната через неспортивну поведінку. Нападника дискваліфікували на 2 матчі, відтак на гру проти Франції він буде недоступним.

Козирем у рукаві України залишається Михайло Мудрик. Один із двох найдорожчих футболістів молодіжного Євро досі не зіграв жодної хвилини на турнірі через пошкодження, але в матчі 1/4 фіналу може настати мить, коли тренер захоче ризикнути, кинувши зіркового гравця у бій.

Історія зустрічей

Команди 8 разів зустрічались у відбіркових турнірах на Євро: 3 перемоги Франції, 1 перемога України та 4 нічиї. Ще одного разу суперники провели товариський матч, який завершився мировою (1:1).

Орієнтовні склади

Франція: Шевальє - Калюлю, Баде, Люкеба, Нкунку - Коне, Какре, Тюрам - Барколя, Калімуендо, Гуїрі.

Україна: Трубін - Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко - Бондаренко, Бражко - Кащук, Судаков, Криськів - Сікан.

Пряма мова

Сільвен Ріполь (головний тренер Франції): буде доступна напередодні гри...

Руслан Ротань (головний тренер України): буде доступна напередодні гри...

Цікаві факти

  • Вихід до півфіналу гарантує Україні першу в історію участь у футбольному турнірі Олімпіади, за певних обставин можна вийти до Парижа-2024, навіть програвши у чвертьфіналі. Детальніше про розклади читайте за посиланням
  • Франція вже гарантувала собі участь в Олімпійських іграх на правах господаря майбутнього форуму
  • Україна та Франція були в одній кваліфікаційній групі на Євро (перемога французів 5:0 та нічия 3:3)
  • Українці лише вдруге e своїй історії зуміли подолати груповий етап фінальної частини Євро цієї вікової категорії - у 2006 році команда під керівництвом Олексія Михайличенка з молодими зірками Артемом Мілевським та Олександром Алієвим дійшла до фіналу, де поступилася (0:3) одноліткам із Нідерландів
  • Загалом українська молодіжка тричі грала у фінальних частинах. У 2011 році команда з Ярмоленком та Коноплянкою вважалася букмекерами одним із головних фаворитів першості, але посіла в групі останнє, четверте місце.
  • Із чвертьфінальної стадії на турнірі використовуватиметься система VAR, таке рішення УЄФА ухвалив після скандалу в матчі першого туру Франція - Італія

Прогноз букмекерів

  • Перемога Франції - 1.66
  • Нічия - 4.30
  • Перемога України - 5.90

Враховуючи додатковий час і серію пенальті:

  • Франція - 1.34
  • Україна - 3.40

Прогноз Чемпіона

Перемога збірної України - 3:2

Коментарі ()
Популярне зараз
Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ Експрезидента Кривбасбаскета Буряка затримали співробітники СБУ 9530
Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023 Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023 2882 1
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 60905
Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 3376
Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу 87395 1
Ф’юрі відмовився від бою з Усиком Ф’юрі відмовився від бою з Усиком 22768 2
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38300
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 211178 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 46134
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10218 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 102116 4
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 20871