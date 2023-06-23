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Ганьба дня: збірній Італії не зарахували чистий гол у матчі проти Франції на Євро-2023 U-21

Віктор Кашшаї-2
Сьогодні 01:04 Андрій Дунець 281 0
Ганьба дня: збірній Італії не зарахували чистий гол у матчі проти Франції на Євро-2023 U-21
#Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

Центральну гру другого дня молодіжного чемпіонату Європи (U-21) між збірними Франції та Італії в самому кінці затьмарила жахлива помилка суддів.

У компенсований до другого тайму час м'яч після удару Рауля Белланови із воріт виніс Кастелло Лукеба. І, здається, на ту мить ігровий снаряд із запасом перебував за лінією. Втім, арбітри гол не зарахували. 

Відео

Цей гол міг врятувати Італію від поразки. Натомість перемогу святкували французи - 2:1. В іншому матчі групи D Швейцарія перемогла Норвегію з аналогічним рахунком.

Нагадаємо, в перший день Євро-2023 збірна України здолала Хорватію з рахунком 2:0. Особливо запам'ятався гол Олексія Кащука, який обіграв 4 суперників.

Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці

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