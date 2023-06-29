Сеньків: Заплачені ЛНЗ гроші за Пасіча надійшли Вересу неофіційно

Джерело - Чемпіон.

Трансфер півзахисника Геннадія Пасіча з Вереса у ЛНЗ відбувся неофіційно.

Про це повідомив журналіст Андрій Сеньків.

"Черкаський ЛНЗ підписав Геннадія Пасіча. Наче нічого непримітного, правда? Але є один нюанс. 27 червня ТаТоТаке повідомило, що ЛНЗ заплатить Вересу за Пасіча 100 тисяч євро. Того ж дня Верес повідомив, що розриває угоду з гравцем. При тому, що контракт діяв до кінця 2024-го.

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Тобто, вийшло наступне. ЛНЗ пропонує за Пасіча (згідно з неофіційною інформацією) хорошу суму, але Верес відмовляється від неї й розриває контракт - щоб Пасіч покинув рівненський клуб безплатно. Дичина, правда? Ні, це український футбол.

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За моєю інформацією, за Пасіча таки були заплачені гроші – просто вони надійшли Вересу неофіційно. Нормальна схема, щоб піти від податків і решти фігні. І так, це було зроблено одним з начебто найбільш здорових клубів УПЛ. Слова Пасіча це підтверджують. Сторони не узгодили офіційну версію події:

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"Я був заскочений зненацька. Тренер Вереса подзвонив – сказав, що я переходжу в ЛНЗ. Керівництво ЛНЗ звернулося до Вереса з пропозицією купити мене і коли угоду уклали, тоді й мені зателефонував тренер". Словом, вийшло дуже комічно", – написав Сеньків

Черкаський ЛНЗ підписав Геннадія Пасіча. Наче нічого непримітного, правда? Але є один нюанс.



27 червня ТаТоТаке повідомило, що ЛНЗ заплатить Вересу за Пасіча 100 тисяч євро.



Того ж дня Верес повідомив, що розриває угоду з гравцем. При тому, що контракт діяв до кінця 2024-го. pic.twitter.com/SBBbiWHvaM — Андрій Сеньків (@sydoriv_castle) June 29, 2023

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