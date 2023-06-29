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Пасіч перейшов у ЛНЗ

Геннадій Пасіч став гравцем ЛНЗ
Сьогодні 11:44 172 0
Пасіч перейшов у ЛНЗ
#Верес, #ЛНЗ Черкаси, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fc-lnz.com.

ЛНЗ оголосив про перехід півзахисника Геннадія Пасіча.

Про це повідомляє пресслжба черкаського клубу.

Угода 29-річного хавбека розрахована на 2 роки з опцією пролонгації на 1 рік. 

Попереднім клубом Пасіча був рівненський Верес, у якому футболіст зіграв загалом 94 матчі, забив 14 голів і здійснив 12 асистів.

ЛНЗ за підсумками минулого сезону вийшов в УПЛ.

Раніше ЛНЗ розпочав будівництво власної клубної бази.

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