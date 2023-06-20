Джерело - Чемпіон.
Черкаський ЛНЗ розпочав будівництво власної клубної бази.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Старт робіт відбувся у травні, зазначається, що процес відбуватиметься "крок за кроком".
Наразі проходить перший етап - чотири футбольні поля (два гібридних та 2 штучних) і модульні роздягальні.
ЛНЗ будує базу на місці колишнього геронимівського тепличного комбінату.
Перший етап будівництва планується завершити до кінця літа.
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