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ЛНЗ розпочав будівництво власної клубної бази

Перший етап будівництва планується завершити до кінця літа
Сьогодні 10:50 388 0
ЛНЗ розпочав будівництво власної клубної бази
#ЛНЗ Черкаси

Джерело - Чемпіон.

Черкаський ЛНЗ розпочав будівництво власної клубної бази.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Старт робіт відбувся у травні, зазначається, що процес відбуватиметься "крок за кроком".

Наразі проходить перший етап - чотири футбольні поля (два гібридних та 2 штучних) і модульні роздягальні.

ЛНЗ будує базу на місці колишнього геронимівського тепличного комбінату.

Перший етап будівництва планується завершити до кінця літа.

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