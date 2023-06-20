Перший етап будівництва планується завершити до кінця літа

Джерело - Чемпіон.

Черкаський ЛНЗ розпочав будівництво власної клубної бази.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Старт робіт відбувся у травні, зазначається, що процес відбуватиметься "крок за кроком".

Наразі проходить перший етап - чотири футбольні поля (два гібридних та 2 штучних) і модульні роздягальні.

ЛНЗ будує базу на місці колишнього геронимівського тепличного комбінату.

Перший етап будівництва планується завершити до кінця літа.

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