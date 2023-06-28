Півзахисник Кривбаса може перейти у ЛНЗ

Максим Задерака може змінити клуб

ЛНЗ може підписати півзахисника Кривбаса Максима Задераку.

Про це повідомляє SportArena.

На початку червня гравець підписав з криворізьким клубом новий 1-річний контракт.

Кривбас посів 7-ме місце в УПЛ минулого сезону. ЛНЗ виступав в 1 лізі і здобув право на підвищення в класі після перемоги в плей-оф над Інгульцем.

Задерака зіграв 25 матчів цього сезону, відзначившись 2 голами та 4 асистами.

Раніше ЛНЗ розпочав будівництво власної клубної бази.

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