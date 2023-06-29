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Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023

Сьогодні 15:23 594 0
Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023
#Збірна України U-21, #U-21 Євро - 2023

Джерело - Чемпіон.

 Чемпіонат Європи-2023. Фінальна частина
Плей-оф, чвертьфінал
2 липня, 2023 рік. 22:00

Збірна Франції U-21 - збірна України U-21
Клуж Арена (Клуж, Румунія)
Головний арбітр -
Трансляція - Суспільне (регіональні канали) та сайт Суспільне Спорт

Плеєр MEGOGO

Молодіжна збірна України зіграє у чвертьфіналі Євро-2023 проти однолітків із Франції. Поєдинок відбудеться в неділю, 2 липня. Початок - о 22:00 за київським часом.

Франція

"Ле Бльо" подолали груповий етап зі стовідсотковим показником - 3 перемоги у 3 матчах. Щоправда, гра першого туру проти Італії (2:1) вийшла скандальною через сумнівні рішення арбітрів, які, зокрема, не зарахували чистий гол "адзурріні" наприкінці зустрічі. В підсумку італійцям не вистачило якраз того очка для виходу з групи.

Інші дві гри, з Норвегією (1:0) та Швейцарією (4:1), підопічні Сільвена Ріполя виграли без подібних казусів. Розмаїття атакувальних можливостей команди добре ілюструє той факт, що 6 із 7 голів забивали різні гравці: Гуїрі, Барколя, Какре, Шеркі, Калімуендо та Олісе.

Склад команди насичений основними футболістами провідних клубів національного елітного дивізіону - Ліги 1 (є представники Ліона, Ніцци, Ренна, Лілля) - а також гравцями відомих закордонних команд (як-то захисник П'єр Калюлю з італійського Мілана чи півзахисник Квадіо Коне з німецької Боруссії Менхенґладбах).

Україна

Молоді "синьо-жовті" теж були близькими, аби завершити груповий етап із максимальним показником набраних очок, але на останніх хвилинах не втримали перемогу над Іспанією (2:2). А вихід до плей-оф підопічні Руслана Ротаня забезпечили собі заздалегідь, обігравши за рахунком упевнено Хорватію (2:0) та за грою - Румунію (1:0).

Кінцівка гри проти румунів, окрім вирішального автоголу господарів турніру, запам'яталася дурним вилученням Владислава Ваната через неспортивну поведінку. Нападника дискваліфікували на 2 матчі, відтак на гру проти Франції він буде недоступним.

Козирем у рукаві України залишається Михайло Мудрик. Один із двох найдорожчих футболістів молодіжного Євро досі не зіграв жодної хвилини на турнірі через пошкодження, але в матчі 1/4 фіналу може настати мить, коли тренер захоче ризикнути, кинувши зіркового гравця у бій.

Історія зустрічей

Команди 8 разів зустрічались у відбіркових турнірах на Євро: 3 перемоги Франції, 1 перемога України та 4 нічиї. Ще одного разу суперники провели товариський матч, який завершився мировою (1:1).

Орієнтовні склади

Франція: Шевальє - Калюлю, Баде, Люкеба, Нкунку - Коне, Какре, Тюрам - Барколя, Калімуендо, Гуїрі.

Україна: Трубін - Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко - Бондаренко, Бражко - Кащук, Судаков, Криськів - Сікан.

Пряма мова

Сільвен Ріполь (головний тренер Франції): буде доступна напередодні гри...

Руслан Ротань (головний тренер України): буде доступна напередодні гри...

Цікаві факти

  • Вихід до півфіналу гарантує Україні першу в історію участь у футбольному турнірі Олімпіади, за певних обставин можна вийти до Парижа-2024, навіть програвши у чвертьфіналі. Детальніше про розклади читайте за посиланням
  • Франція вже гарантувала собі участь в Олімпійських іграх на правах господаря майбутнього форуму
  • Україна та Франція були в одній кваліфікаційній групі на Євро (перемога французів 5:0 та нічия 3:3)
  • Українці лише вдруге e своїй історії зуміли подолати груповий етап фінальної частини Євро цієї вікової категорії - у 2006 році команда під керівництвом Олексія Михайличенка з молодими зірками Артемом Мілевським та Олександром Алієвим дійшла до фіналу, де поступилася (0:3) одноліткам із Нідерландів
  • Загалом українська молодіжка тричі грала у фінальних частинах. У 2011 році команда з Ярмоленком та Коноплянкою вважалася букмекерами одним із головних фаворитів першості, але посіла в групі останнє, четверте місце.
  • Із чвертьфінальної стадії на турнірі використовуватиметься система VAR, таке рішення УЄФА ухвалив після скандалу в матчі першого туру Франція - Італія

Прогноз букмекерів

  • Перемога Франції - 1.66
  • Нічия - 4.30
  • Перемога України - 5.90

Враховуючи додатковий час і серію пенальті:

  • Франція - 1.34
  • Україна - 3.40

Прогноз Чемпіона

Перемога збірної України - 3:2

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