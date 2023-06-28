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Тренер Тоттенгема розповів про благодійний матч з Шахтарем

Енджі Постекоглу прокоментував благодійний матч на підтримку України
Сьогодні 18:30 253 0
Тренер Тоттенгема розповів про благодійний матч з Шахтарем
Фото: Getty Images
#Тоттенгем, #Шахтар, #Енджі Постекоглу

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Головний тренер Тоттенгема Енджі Постекоглу прокоментував благодійний матч з Шахтарем на підтримку народу України, який пройде 6 серпня в Лондоні.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

"Шахтар - це команда, яка стабільно досягає успіху і дасть нам ідеальну перевірку напередодні нового сезону. Однак, як ми всі знаємо, цей матч є чимось набагато більшим, аніж футбол. Це можливість для клубу та наших уболівальників об’єднатися, щоб продемонструвати підтримку і солідарність з народом України в неймовірно важкі часи.

  Палкін про благодійний матч з Тоттенгемом: Для нас це чудова нагода зібрати кошти для підтримки України

Це обіцяє бути особливою подією для мене, оскільки я вперше виступатиму перед нашими домашніми трибунами, і для світу, аби знову побачити, що футбол має унікальну здатність об’єднувати людей на підтримку добрих справ", - сказав Постекоглу.

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