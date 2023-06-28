Тренер Тоттенгема розповів про благодійний матч з Шахтарем

Енджі Постекоглу прокоментував благодійний матч на підтримку України

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Головний тренер Тоттенгема Енджі Постекоглу прокоментував благодійний матч з Шахтарем на підтримку народу України, який пройде 6 серпня в Лондоні.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

"Шахтар - це команда, яка стабільно досягає успіху і дасть нам ідеальну перевірку напередодні нового сезону. Однак, як ми всі знаємо, цей матч є чимось набагато більшим, аніж футбол. Це можливість для клубу та наших уболівальників об’єднатися, щоб продемонструвати підтримку і солідарність з народом України в неймовірно важкі часи.

Палкін про благодійний матч з Тоттенгемом: Для нас це чудова нагода зібрати кошти для підтримки України

Це обіцяє бути особливою подією для мене, оскільки я вперше виступатиму перед нашими домашніми трибунами, і для світу, аби знову побачити, що футбол має унікальну здатність об’єднувати людей на підтримку добрих справ", - сказав Постекоглу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!