Тоттенгем зробить пожертву під час благодійного матчу з Шахтарем

Шахтар підтвердив проведення благодійного матчу з Тоттенгемом.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Гра на підтримку народу України відбудеться 6 серпня о 14:00 на домашній арені "шпор" Тоттенгем Готспур у Лондоні.

Під час матчу буде зібрано кошти для благодійного фонду Shakhtar Social, який надає фінансову підтримку, гуманітарну й медичну допомогу дітям і родинам по всій Україні від початку повномасштабної війни росії проти України.

Тоттенгем також зробить фінансовий внесок і додаткову пожертву з чистого прибутку від продажу квитків.

Вартість квитків на матч Тоттенгем – Шахтар становитиме 25 фунтів стерлінгів для дорослих та 5 фунтів стерлінгів для дітей до 18 років. Також є сімейний пакет (2 дорослих, 2 дітей) за 50 фунтів стерлінгів.

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