Палкін про благодійний матч з Тоттенгемом: Для нас це чудова нагода зібрати кошти для підтримки України

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Благодійний матч Шахтаря з Тоттенгемом допоможе зібрати кошти для підтримки України.
Про це розповів генеральний директор "гірників" Сергій Палкін
"Для нас дуже важливо підвищувати обізнаність людей у всьому світі про війну в Україні, про боротьбу, що веде український народ. Також наше завдання – робити все можливе, аби допомагати у вирішенні гуманітарних проблем, з якими зараз стикаються українці. Тому ми раді можливості зіграти з Тоттенгемом у Лондоні, щоб підтримати цю місію.
Сподіваємося, наш благодійний матч приверне увагу та збере на трибунах багато вболівальників, у тому числі українців, які вимушено виїхали до Великої Британії, рятуючись від війни. Для нас це чудова нагода зіграти з одним із найсильніших англійських клубів та зібрати кошти для підтримки України і нашого народу", - сказав Палкін.
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