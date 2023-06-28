Палкін про благодійний матч з Тоттенгемом: Для нас це чудова нагода зібрати кошти для підтримки України

Благодійний матч Шахтаря з Тоттенгемом допоможе зібрати кошти для підтримки України.

Про це розповів генеральний директор "гірників" Сергій Палкін

"Для нас дуже важливо підвищувати обізнаність людей у всьому світі про війну в Україні, про боротьбу, що веде український народ. Також наше завдання – робити все можливе, аби допомагати у вирішенні гуманітарних проблем, з якими зараз стикаються українці. Тому ми раді можливості зіграти з Тоттенгемом у Лондоні, щоб підтримати цю місію.