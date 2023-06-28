Занедбаний та в бур'янах: як нині виглядає стадіон Шахтар у Донецьку - ВІДЕО

Важко дивитись на ці кадри

Джерело - Чемпіон.

В мережі з'явився відеозапис, зроблений у тимчасово окупованому Донецьку на колишньому домашньому стадіоні ФК Шахтар.

Із кадрів, опублікованих у місцевому телеграм-каналі стає зрозуміло, що за 9 років перебування під владою терористів спортивна споруда зовсім не доглядалась, зарісши бур'янами. Після перегляду навіть важко уявити, що тут колись відбувалися футбольні матчі найвищого рівня.

Відео

Нагадаємо, цей стадіон, який після останньої реконструкції вміщував понад 30 тисяч глядачів, був домашнім для Шахтаря до 2004 року, поки клуб не переїхав на РСК Олімпійський, після чого арена переважно приймала ігри молодіжних та резервних команд "гірників".

Отак він виглядав колись

Нагадаємо, у квітні цього року український військовий показав, як виглядає головний стадіон Донецька - Донбас Арена.

Срна: До скорої зустрічі, Донецьк

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