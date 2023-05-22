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ФІФА ще на рік дозволила призупиняти контракти через війну в Україні

Відтепер правило не поширюється на нові угоди в Україні та росії
Сьогодні 16:54 187 0
ФІФА ще на рік дозволила призупиняти контракти через війну в Україні
#ФІФА

Джерело - ФІФА.

Визначилися нові правила призупинення іноземними гравцями та тренерами контрактів з російськими та українськими клубами.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Іноземні гравці та тренери й надалі матимуть право в односторонньому порядку призупиняти контракт з клубами, що входять до складу Української асоціації футболу (УАФ) або Російського футбольного союзу (РФС), до 30 червня 2024 року, за умови, що клуби будуть поінформовані про це в письмовій формі до 1 липня 2023 року.

Іноземні гравці та тренери, які попри війну в Україні вирішили приїхати, повернутися або не залишати територію України чи Росії, не зможуть покладатися на переглянутий 7-й додаток для призупинення поточного контракту.

Нагадаємо, ФІФА презентувала логотип ЧС-2026.

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