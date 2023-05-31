Палкін: Суд проти ФІФА виграти було неможливо

Гендиректор Шахтаря розповів про програний суд з ФІФА

Джерело - Чемпіон.

Шахтар не мав можливості виграти суд проти ФІФА.

Про це розповів гендиректор "гірників" Сергій Палкін.

Ми програли суд лише тому, що цей суд проти ФІФА виграти було неможливо. Тому що набір суддів, які там представлені, складається за іншою формулою, коли з'являється ФІФА. Тобто, коли ФІФА немає, це працює в одному напрямку, а коли є, то формула вибору суддів інша.

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І вона побудована так, що в суді сидять люди, лояльні до ФІФА. Тому що 80 відсотків доходів CAS отримує від ФІФА. І у наглядовій раді CAS є люди з ФІФА. Тому з самого початку отримати правильне рішення там було неможливо. Тому зараз ми підемо до Федерального суду Швейцарії, до інстанції, яка приймає справи у разі, якщо рішення CAS було неправильним.

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Також ми подали до Європейської комісії проти ФІФА, тому що ті рішення, які вони ухвалили, суперечать антимонопольному законодавству щодо ведення футбольної діяльності в Європі. Ті клуби, які забиратимуть наших футболістів та підписуватимуть з ними контракт, ми будемо йти проти них до суду, щоб вони платили нам компенсацію", - сказав Палкін.

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