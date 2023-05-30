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Президент ФІФА привітав із днем народження росіянина Аршавіна, який заявляв про готовність воювати з Україною

Черговий незрозумілий вчинок очільника головної футбольної організації
Сьогодні 16:04 Андрій Дунець 1007 1
Президент ФІФА привітав із днем народження росіянина Аршавіна, який заявляв про готовність воювати з Україною
#ФІФА, #Аршавін, #Інфантіно

Джерело - Чемпіон.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно написав листа-привітання Андрєю Аршавіну з днем народження.

Таким чином Інфантіно, очевидно, захотів вибачитися за вчинок колишнього клубу росіянина, Арсенала, який спочатку теж опублікував у твіттері поздоровлення, а потім (під тиском суспільного невдоволення) видалив допис.

"Любий Андрєй, у цей день, 29 травня, я вітаю тебе з днем народження. Хай він буде сповнений щастя, продовжимо працювати разом заради майбутнього цієї чудової гри, що об'єднує всіх нас.

Бажаю тобі прекрасно провести час зі своїми близькими. З нетерпінням чекаю нашої зустрічі", - йдеться в листі, скріншот якого наводить російський канал Матч ТВ.

Скріншот

А ось так відреагував офіційний твіттер збірної росії

Нагадаємо, восени минулого року Аршавін заявляв, що не ховатиметься від можливої повістки з військкомату, тобто висловлював готовність іти на війну проти України.

Раніше експрезидент ПФЛ Святослав Сирота розповів, що вважає Інфантіно ганьбою світового футболу.

Худжамов: Інфантіно - рідкісний п#####с по своїй суті

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