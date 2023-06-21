Мудрик не потрапив до стартового складу збірної України U-21 на матч із Хорватією

Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Джерело - Чемпіон.

Руслан Ротань оголосив стартовий склад збірної України U-21 на матч першого туру Євро-2023 проти Хорватії.

Трубін - Сич, Таловєров, Батагов, Вівчаренко - Бражко, Бондаренко, Криськів - Кащук, Брагару - Сікан

Запасні: Руслан Нещерет, Кирило Фесюн, Олександр Сирота, Ростислав Лях, Максим Брагару, Іван Желізко, Олексій Кащук, Микола Михайленко, Олександр Назаренко, Олег Очеретько, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Богдан В'юнник, Данило Сікан, Владислав Ванат.

Нагадаємо, напередодні існували сумніви щодо рівня готовності лідера команди Михайла Мудрика зіграти на континентальній першості через проблеми зі здоров'ям, про які повідомляв головний тренер національної збірної Сергій Ребров.

Додамо, що вінгер Челсі є одним із двох найдорожчих футболістів усього турніру.

Пізніше ввечері, в іншому матчі групи В, Румунія зіграє з Іспанією.

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