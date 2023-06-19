Мудрик ризикує пропустити молодіжний Євро-2023

Джерело - suspilne.media.
Вінгер Михайло Мудрик ризикує пропустити молодіжний чемпіонат Європи з футболу.
Про це після матчу національної збірної України з Мальтою (1:0) розповів головний тренер Сергій Ребров.
"Михайло відчув проблеми на тренуванні з литковим м'язом. Він спробував на розминці — казав, що добре [почувається]. Але перед тим, як його випустив, сказав, що відчуває [біль].
Під питанням його участь на Євро. Він дуже хоче поїхати. Якщо він відновиться, то допоможе нашій збірній", - відзначив Ребров.
Нагадаємо, Мудрик виходив у старті на матчі України проти Німеччини (3:3) та Північної Македонії (3:2), але зустріч із Мальтою у Трнаві пропустив повністю — залишився на лаві запасних.