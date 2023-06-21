Мудрик - один із двох найдорожчих гравців молодіжного Євро-2023

Компанію на верхівці рейтингу українцеві склав зірковий представник Мілана

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик поділив звання найдорожчого футболіста чемпіонату Європи U-21 з півзахисником Мілана Сандро Тоналі. Обох оцінюють у 50 млн євро.

Чільна десятка гравців за показником вартості виглядає так (дані Transfermarkt):

Михайло Мудрик (Україна) - 50M€

Сандро Тоналі (Італія) - 50M€

Джорджо Скальвіні (Італія) - 40M€

Ентоні Гордон (Англія) - 38M€

Еміль Сміт-Роу (Англія) - 35M€

Амін Гуірі (Франція) - 35M€

Харві Еліот (Англія) - 35M€

Якоб Ремзі (Англія) - 32M€

Педро Нето (Португалія) - 32M€

Хефрен Тюрам (Франція) - 32M€

Слід додати, що існують сумніви щодо рівня готовності Мудрика зіграти на континентальній першості через проблеми зі здоров'ям Михайла, про які повідомляв напередодні головний тренер національної команди Сергій Ребров.

Нагадаємо, молодіжне Євро-2023 стартує у середу, 21 червня, зокрема матчем збірних України та Хорватії.

Євро-2023 U-21: формат, регламент та історія молодіжного чемпіонату Європи з футболу

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