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Північна Македонія - Україна: прогноз букмекерів

Сьогодні 12:10 222 0
Північна Македонія - Україна: прогноз букмекерів
Фото Пав
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

16 червня збірна України зіграє свій другий матч кваліфікації чемпіонату Європи - 2024, суперником синьо-жовтих стане національна команда Північної Македонії.

Букмекери вважають підопічніх Реброва фаворитом зустрічі.

Коефіцієнти

  • Перемога Північної Македонії - 4,1;
  • Нічия - 3,41;
  • Перемога України - 2,04.

Турнірне становище

Лідирує в групі C збірна Англії, у якої 6 очок після двох матчів. Українці матч першого туру програли Англії - 2:0.

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 2 2 0 0 4-1 6
2  Італія 2 1 0 1 3-2 3
3  Пн.Македонія 1 1 0 0 2-1 3
4  Україна 1 0 0 1 0-2 0
5  Мальта 2 0 0 2 1-4 0

В іншій грі 3 туру в групі C Англія на виїзді проекзаменую Мальту.

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