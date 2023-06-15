Джерело - Чемпіон.

16 червня збірна України зіграє свій другий матч кваліфікації чемпіонату Європи - 2024, суперником синьо-жовтих стане національна команда Північної Македонії.

Букмекери вважають підопічніх Реброва фаворитом зустрічі.

Коефіцієнти

Перемога Північної Македонії - 4,1 ;

; Нічия - 3,41 ;

; Перемога України - 2,04.

Турнірне становище

Лідирує в групі C збірна Англії, у якої 6 очок після двох матчів. Українці матч першого туру програли Англії - 2:0.

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 2 2 0 0 4-1 6 2 Італія 2 1 0 1 3-2 3 3 Пн.Македонія 1 1 0 0 2-1 3 4 Україна 1 0 0 1 0-2 0 5 Мальта 2 0 0 2 1-4 0

В іншій грі 3 туру в групі C Англія на виїзді проекзаменую Мальту.