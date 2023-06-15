Джерело - Чемпіон.
16 червня збірна України зіграє свій другий матч кваліфікації чемпіонату Європи - 2024, суперником синьо-жовтих стане національна команда Північної Македонії.
Букмекери вважають підопічніх Реброва фаворитом зустрічі.
Коефіцієнти
- Перемога Північної Македонії - 4,1;
- Нічия - 3,41;
- Перемога України - 2,04.
Турнірне становище
Лідирує в групі C збірна Англії, у якої 6 очок після двох матчів. Українці матч першого туру програли Англії - 2:0.
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|2
|Італія
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|3
|Пн.Македонія
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4
|Україна
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|5
|Мальта
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
В іншій грі 3 туру в групі C Англія на виїзді проекзаменую Мальту.