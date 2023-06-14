Північна Македонія - Україна: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 3 турі в групі C кваліфікації Євро-2024 зіграє виїзний матч проти Північної Македонії.

Гра відбудеться в п'ятницю, 16 червня в Скоп'є. Початок о 21:45 за київським часом.

Слідкуйте онлайн за дебютом Сергія Реброва в офіціних матчах у текстовій трансляції на нашому сайті, яка розпочнеться о 21:00 в цій публікації.

Найцікавіше про матч

Відбудеться на Національній Арені Тодора Проеского;

Обслуговуватиме бригада арбітів зі Швейцарії на чолі з Лукасом Фендріхом;

Трансляція - на медіасервісі MEGOGO та регіональних телеканалах Суспільного (крім ОТТ-сервісів);

Обидві команди зіграли по одній грі: Пн.Македонія перемогла Мальту (2:1), а України програла Англії на Вемблі (2:0);

Прогноз букмекерів