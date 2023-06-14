Визначився транслятор матчу Північна Македонія - Україна у відборі на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України на виїзді зіграє з Північною Македонією у матчі 3-го туру кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Транслятором поєдинку стане MEGOGO, який є офіційним мовником відбіркового циклу, та на місцевих каналах Суспільного Мовлення.

MEGOGO транслюватиме матч в інтернеті ексклюзивно на інтерактивному каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт". Матчі будуть доступні за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Також переглянути ефіри можна на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Тернопіль тощо) у цифровому ефірі T2 та кабельних мережах та IPTV (крім OTT*).

Нагадаємо, матч відбудеться у п'ятницю, 16 червня, на стадіоні Тоше Проескі у Скоп'є. Початок о 21:45 за київським часом.