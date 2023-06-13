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Степаненко, Циганков і Мудрик зіграли ювілейні матчі за збірну України

Сьогодні 10:24 348 0
Степаненко, Циганков і Мудрик зіграли ювілейні матчі за збірну України
#Збірна України з футболу, #Тарас Степаненко, #Віктор Циганков, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Для трьох гравців збірної України товариська гра проти Німеччини стала ювілейною у синьо-жовтій формі.

Тарас Степаненко провів 75-й матч у складі національної команди. Відзначився 4 голами. Більше Степаненка за збірну зіграло лише 7 гравців: Ярмоленко (113), Шевченко (111), Пятов (102), Ротань (100), Гусєв (98), Шовковський (92), Коноплянка (87). У головнега тренера збірної Сергія Реброва також 75 матчів.

Віктор Циганков зіграв 45-ту гру (9 голів), а Михайло Мудрик - 10-ту (0).

Циганков відзначився дублем у ворота Німеччини, а на рахунку Мудрика - асист. 

Матч завершився результативною нічиєю (3:3), крім Циганкова, якого було визнано найкращим гравцем і Левом матчу, за синьо-жовтих забив Довбик.

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