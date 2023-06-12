Циганкова визнали Левом матчу у грі з Німеччиною

Українські уболівальники обрали найкращого гравця матчу

Вінгера Віктора Циганкова визнано Левом матчу збірної України з Німеччиною (3:3).

Про це повідомляє УАФ.

Футболіст Жирони вийшов у стартовому складі синьо-жовтих та відзначився дублем. Спершу Віктор замкнув пас Олександра Тимчика ударом у дальній кут. У другому таймі Циганков забив після передачі Артема Довбика, скориставшись помилкою захисників збірної Німеччини.

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Наступний поєдинок команда Сергія Реброва проведе зі збірною Північної Македонії у кваліфікації чемпіонату Європи-2024. Зустріч відбудеться у Скоп’є 16 червня.