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Збірна України втратила перемогу над Німеччиною у товариському матчі

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Збірна України втратила перемогу над Німеччиною у товариському матчі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграла внічию з Німеччиною у товариському матчі.

Гра завершилась з рахунком 3:3.

Пропустивши першими українці завдяки дублю Циганкова та автоголу Рюдігера вийшли вперед 3:1. Однак наприкінці матчу Гавертц та Кімміх змогли зрівняти рахунок.

Товариський матч

12 червня

Німеччина - Україна 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 6 Фуллькруг, 1:1 - 19 Циганков, 1:2 - 23 Рюдігер (автогол), 1:3 - 56 Циганков, 2:3 - 83 Гаверц, 3:3 - 90 Кімміх

Німеччина: Трапп, Вольф (Гофманн, 62), Рюдігер, Гінтер, Шлоттербек (Клостерманн, 46), Раум (Генрікс, 71), Кімміх (к), Сане, Горецка (Мусіала, 62), Брандт (Віртц, 71), Фюллькруг (Гаверц, 46).

Запасні: тер Штеген, Лено, Керер, Джан, Тшау.

Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко (Соболь, 78), Циганков (Зубков, 71), Степаненко (Ігнатенко, 64), Судаков, Мудрик (Піхальонок, 78), Ярмоленко (Маліновський, 64), Довбик (Ванат, 64).

Запасні: Бущан, Лунін, Сваток, Бондар, Сидорчук, Конопля.

Попереджений: Маліновський (90).

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